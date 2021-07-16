فاجعة…طالب جامعي يًنهي حياته شنقا بخريبكة

هبة بريس ـ خريبكة

أنهى طالب جامعي “م.ل” حياته شنقا، ظهر الخميس، بمنزل العائلة بحي الخوادرية بمدينة خريبكة.

وقالت مصادر هبة بريس إن الضحية المزداد سنة2002، الذي كان يتابع دراسته بالسنة أولى من التعليم العالي ببني ملال، عثر عليه مشنوقا بواسطة حبل بالطابق الثاني من منزل العائلة.

هذا وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما فتحت عناصر الشرطة تحقيقا في ظروف وملابسات الانتحار.

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