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” الاوقاف ” تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المصليات والمساجد

2021-07-15 / 4:34 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه تقرر في ظروف التدابير الاحترازية من عدوى الوباء، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، سواء في المصليات أو المساجد، نظرا للتوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، ونظرا لصعوبة توفير شروط التباعد.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه “حيث إن المساجد مفتوحة، والحمد لله، للصلوات الخمس وصلاة الجمعة، فإن هذا الإجراء بخصوص صلاة العيد يتعلق بسنة يجوز القيام بها داخل المنازل”.

وأبرزت وزارة الأوقاف أن “هذا الإجراء إنما يرجى منه ما هو مقدم شرعا من حفظ صحة الأبدان، راجين الله تعالى أن تأتي علينا، وقد نجونا من الوباء، أعياد مقبلة تعود فيها فرحة الخروج إلى صلاة العيد”.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 2571 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 549844 حالة في المغرب.

;سجل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الخميس، بأسف التسارع الذي يعرفه عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في المغرب، بما فيها الحالات الحرجة.

ودعا العثماني في كلمته خلال المجلس الحكومي إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر، وبذل جهد مضاعف من الجميع على مستوى التواصل والتوعية والتحسيس، لمواجهة هذه الوضعية التي وصفها بـ”المقلقة”.

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