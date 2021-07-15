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مرسوم يلزم الأطباء المغاربة على كتابة وصفات الأدوية بخط واضح

2021-07-15 / 11:44 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم يلزم الأطباء المغاربة، على كتابة وصفات الأدوية، بخط مقروء حتى يصبح سهل القراءة لدى عموم المواطنين وليس مهنيي القطاع فقط

وبات الطبيب المغربي، ملزما بكتابة وصفات الأدوية والعلاج، بخط واضح ومقروء للعموم، عملا بالمادة 39 من المرسوم رقم 225.21.2 صادر في 17 يونيو2021 المتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب.

وتنص هذه المادة، على أنه “يجب على الطبيب أن يصف العلاج بالقدر الكافي من الوضوح وأن يحرره بخط مقروء وأن يحرص على أن يفهمه المريض ومحيطه وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد.”.

ولعقود طويلة، ظل الأطباء يقدمون وصفات العلاج والأدوية لمرضاهم بخط يعتبره عموم المواطنين بأنه “رديء” وغير مفهوم، لكنه في المقابل قابل للقراءة من طرف مهنيي القطاع إضافة إلى الصيادلة الذين يستطيعون تمييز الأحرف والكلمات بشكل واضح.

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