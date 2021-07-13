متهم بالتحرش بـ6 آلاف امرأة.. الحكم على طبيب نساء بدفع تعويضات 73 مليون دولار
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متهم بالتحرش بـ6 آلاف امرأة.. الحكم على طبيب نساء بدفع تعويض

2021-07-13 / 9:02 صباحًا
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هبة بريس

أصدر قاض فيدرالي يوم الاثنين، موافقته النهائية على تسوية بقيمة 73 مليون دولار لدعوى قضائية زعمت أن حوالي 6000 امرأة تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل طبيب نسائي سابق في جامعة كاليفورنيا، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس.

وتضمنت الدعوى الجماعية، التي تقدم بها الضحايا في 2019، ادعاءات مفادها أنه في الفترة من 1983 إلى 2018، قام الدكتور جيمس هيبس، بالتحرش بالنساء أثناء استخدام مسبار الموجات فوق الصوتية، أو أدلى بتعليقات غير ملائمة أثناء الفحوصات في مركز صحة الطلاب بجامعة كاليفورنيا، أو مركز رونالد ريغان الطبي داخل الحرم الجامعي.

واتهمت الدعوى أيضًا جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بالفشل في اتخاذ إجراء ضد هيبس على الرغم من الشكاوى وباتباع “سياسة اللامبالاة” لتقارير سوء السلوك الجنسي.

كان أكثر من 100 من المرضى السابقين لهيبس قدموا ادعاءات أو رفعوا دعاوى قضائية فردية، لكن الدعوى الجماعية تشمل جميع الضحايا المحتملين. وسيحصل كل منهم على ما بين 2500 دولار و250 ألف دولار، مع وجود مبالغ أكبر تشمل مدى الإصابة الجسدية والاضطراب العاطفي، كما تقرره لجنة من الخبراء.

لم تقر جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بارتكاب خطأ في التوصل إلى التسوية العام الماضي، لكن الجامعة وافقت على تغيير إجراءاتها لمنع السلوك الجنسي وتحديده والتحقيق فيه والتعامل معه.

وشمل ذلك طلب وجود مرافق مدرب أثناء الفحوصات الجسدية الحميمة للمرضى الذين يبلغون من العمر 8 أعوام أو أكبر ما لم ينسحبوا.

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