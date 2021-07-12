تأجيل محاكمة نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان

هبة بريس ـ الرباط

قرررت المحكمة الابتدائية في مدينة سلا، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة ياسر عبادي، نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، إلى 27 شتنبر المقبل.

ويتابع نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان في حالة سراح، بجنحة إهانة هيأة منظمة، وذلك بسبب تدوينة نشرها في صفحته في موقع “فايسبوك”، وصف فيها النظام المغربي بـ”الدكتاتوري الإرهابي”.

كما يتابع ياسر عبادي بسبب ”تبليغه عن جريمة يعلم بعدم حدوثها”، وهي التعذيب، والاختطاف في حق معتقلي حراك الريف.

وكان العبادي، الإبن، قد نشر تدوينته، التي تم توقيفه على خلفيتها، مرفوقة بصورة لوالدة ناصر الزفزافي، القيادي في حراك الريف، المعتقل، آنذاك، في سجن راس الما.

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