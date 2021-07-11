اسبانيا.. مصرع جمركي في حادث سقوط مروحية أثناء مطاردة بمضيق جبل طارق

2021-07-11 / 3:01 مساءً
0
هبة بريس- الرباط

لقي جمركي إسباني مصرعه، صباح اليوم الأحد11 يوليوز، إثر تحطم طائرة “هيلوكبتير” خلال عملية مطاردة لقارب سريع بمضيق جبل طارق.

بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية، أكد مصرع أحد ركاب المروحية، التي تحطمت في الساعات الأولى من يوم الأحد بمضيق جبل طارق فيما أصيب عنصران آخران كانا على متن المروحية.

وكشف البلاغ أن العنصر الذي لقي مصرعه ينتمي لجهاز الجمارك في مدينة الجزيرة الخضراء، جنوبي البلاد، دون معطيات إضافية حول ملابسات الحادث، الذي وقع على بعد حوالي 30 ميلاً شرق سوتوجراندي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مياه بحر المضيق تلفظ جثة امرأة

مياه بحر المضيق تلفظ جثة امرأة

2021-07-11 / 3:34 مساءً
Photo of مصرع شاب غرقا في بركة مائية ضواحي الحسيمة

مصرع شاب غرقا في بركة مائية ضواحي الحسيمة

2021-07-11 / 10:23 صباحًا
Photo of سطات.. مصرع شاب في حادثة سير بأولاد سعيد

سطات.. مصرع شاب في حادثة سير بأولاد سعيد

2021-07-10 / 5:55 مساءً
Photo of مصرع طيار مغربي فور مغادرته مطار محمد الخامس

مصرع طيار مغربي فور مغادرته مطار محمد الخامس

2021-07-10 / 1:07 مساءً
Photo of وفاة 04 أشخاص وتسمم 06 آخرين بوجدة

وفاة 04 أشخاص وتسمم 06 آخرين بوجدة

2021-07-10 / 11:28 صباحًا
Photo of تسجيل هزتين أرضيتين بـإقليم الدريوش

تسجيل هزتين أرضيتين بـإقليم الدريوش

2021-07-10 / 9:57 صباحًا
Photo of العرائش : حريق مهول يلتهم هكتارات ضواحي الاقليم

العرائش : حريق مهول يلتهم هكتارات ضواحي الاقليم

2021-07-09 / 6:36 مساءً
Photo of طنجة.. سيدة تُلقي بطفل من سطح منزل بحي “المصلى”

طنجة.. سيدة تُلقي بطفل من سطح منزل بحي “المصلى”

2021-07-08 / 10:10 مساءً
Photo of اصابات خطيرة في حادث سير بطرفاية

اصابات خطيرة في حادث سير بطرفاية

2021-07-08 / 3:55 مساءً
Photo of أم خمسينية تضع حدا لحياتها شنقا بمراكش

أم خمسينية تضع حدا لحياتها شنقا بمراكش

2021-07-08 / 3:43 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق