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مصرع شاب غرقا في بركة مائية ضواحي الحسيمة

2021-07-11 / 10:23 صباحًا
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هبة بريس- مكتب طنجة

لقي شاب في مقتبل العمر، مصرعه أمس السبت 09 يوليوز، غرقا في بركة مائية بدوار إغماض التابع ترابيا لجماعة اساكن ضواحي الحسيمة.

وبحسب مصادر مطلعة ، فان الشاب البالغ من العمر 19 سنة لقي حتفه غرقا داخل البركة المائية البالغ عمقها متران، رغم محاولات انقاذه التي باءت بالشفل، ليتم نقل جثته صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى الحسيمة الاقليمي.

وقد تم فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الملكي للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

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