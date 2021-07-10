الرجاء يفوز على ممثل الكرة الجزائرية ويمنح المغرب لقب الكونفدرالية

2021-07-10 / 10:00 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن نسور الرجاء الرياضي من التحليق عاليا بالعلم الوطني المغربي في سماء كوتونو البينينية بعد فوزهم بنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية مساء اليوم.

كتيبة الرجاء بقيادة أنس الزنيتي تمكنت من بسط هيمنتها و تفوقها في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد هزمها لممثل الكرة الجزائرية فريق شبيبة القبايل بهدفين لواحد.

و تمكن سفيان رحيمي من هز شباك الفريق الجزائري في الدقائق الأولى لبداية المباراة بهدف جميل بعدما تلاعب بالحارس الجزائري، قبل أن يضيف دقائق بعد ذلك زميله القناص بين مالانغو الهدف الثاني بطريقة جميلة.

و مع بداية الشوط الثاني، تمكن لاعبو شبيبة القبايل من مباغثة الرجاء بهدف بعد ارتداد الكرة من أحد المدافعين.

و شهد الشوط الثاني طرد اللاعب عمر العرجون بعد عودة الحكم الجنوب أفريقي فيكتور غوميز للفار في الدقيقة 62، ليغير قراره من البطاقة الصفراء للحمراء في حق متوسط ميدان الرجاء.

و ساير لاعبو الأخضر باقي مباريات اللقاء بفضل الخبرة و القتالية الكبيرة، لينتهي اللقاء بفوز الرجاء بهدفين لواحد و هو ما منح لقب الكونفدرالية الإفريقية لممثل الكرة المغربية.

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