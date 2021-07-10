سيارة اسعاف

سطات.. مصرع شاب في حادثة سير بأولاد سعيد

2021-07-10 / 5:55 مساءً
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محمد منفلوطي_هبة بريس

لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه اليوم السبت في اصطدام قوي بين دراجته النارية وسيارة خفيفة بالطريق الاقليمية الرابطة بين سطات أولاد سعيد.

الشاب الذي ينحدر من دوار أولاد مومن بالمنطقة كان على متن دراجة نارية بالطريق المذكورة قبل ان يصطدم بسيارة خفيفة كانت قادمة متسببة له في جروح خطيرة كانت كافية في توقيف دورة حياته، ليتم ايداع جثته بمستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

الحادث المروع الذي خلف موجة حزن وألم شديدين صفوف أقارب الشاب لاسيما وأنه كان يعد المعيل الرئيسي بأسرته بحكم اشتغاله في المجال الفلاحي، (الحادث)عجل بانتقال عناصر الدرك الملكي و عناصر الوقاية المدينة وعناصر من السلطات المحلية إلى عين المكان، للإشراف على نقل جثة الضحية وفتح تحقيق فوري في ظروف وملابسات الحادث.

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