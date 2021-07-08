“لهبيل” يتايع وثيرة انجاز المشاريع المتعلقة بالماء الصالح للشرب

هبة بريس ـ خريبكة

ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، صباح اليوم الخميس 08 يوليوزالجاري، بمقر الولاية، الدورة العادية للمجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتادلة “لاراديت”، بحضور السادة عامل إقليم الفقيه بن صالح، رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، ممثل وزارة الداخلية، ممثل وزارة الاقتصاد والمالية ، المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، مدقق الحسابات المستقل وأعضاء المجلس الإداري للوكالة.

وتمحور هذا الاجتماع حول عدة نقط همت بالخصوص المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 17 دجنبر 2020 المتعلق بميزانيتي الاستثمار والاستغلال لسنة 2021 والمخطط الاستراتيجي 2021-2025، وتقديم و المصادقة على الحسابات الرسمية للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة برسم سنة 2020، بالإضافة الى تقديم والمصادقة على خمسة اتفاقيات شراكة من اجل انجاز مشاريع البنية التحتية للتطهير السائل بالجماعات الترابية اولاد يوسف، دير القصيبة، أولاد سعيد الواد، تيزي نسلي، وسيدي جابر.

هذا وذكر والي الجهة في كلمته بالمناسبة، بالأهمية الاستراتيجية و الدور المحوري والهام الذي تؤديه الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتادلة من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية وفي ظروف أحسن لفائدة ساكنة المدن و المراكز التي تتدخل فيها هذه المؤسسة على مستوى إقليمي بني ملال والفقيه بن صالح.

ولضمان توفير الماء الصالح للشرب والاستجابة للطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، وكذا تعزيز البنية التحتية والحفاظ على البيئة وتحسين ظروف عيش الساكنة، دعا والي الجهة الوكالة الى تجنيد كافة طاقاتها ومضاعفة الجهود من أجل الرفع من نسبة إنجاز مشاريع الاستثمار البرمجة في قطاعي توزيع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، مشددا على العمل على تحسين مردودية شبكة توزيع الماء الصالح للشرب والرفع من طاقة التخزين وبذل مجهود إضافي لإحداث محطات معالجة المياه العادمة، وذلك لمواجهة التحديات والاكراهات التي تفرضها العوامل الطبيعية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها مناطق تدخل الوكالة بصفة خاصة والجهة بصفة عامة.

وفيما يخص مديونية ومستحقات الوكالة التي عرفت ارتفاعا نسبيا بسبب تفشي وباء كوفيد -19-، شدد خطيب الهبيل على ضرورة الانكباب بشكل أكبر وبدل المزيد من الجهود للتقليص من الديون وتحصيل المستحقات، وذلك لتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على التوازن المالي لهذه الوكالة.

ومن جهتها قدمت المديرة العامة للوكالة عرضا تضمن المؤشرات التقنية الخاصة بالمشتريات والناتج والمبيعات من الماء الصالح للشرب، والناتج المتعلق بالتطهير السائل، ومردودية الشبكة…؛ كما تضمن هذا العرض كذلك حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة 2020 وكذا الحصيلة المالية والحسابات الرسمية برسم نفس السنة.

وصادق المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة بالإجماع جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، خاصة المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 17 دجنبر 2020 المتعلق بميزانيتي الاستثمار والاستغلال لسنة 2021 و المخطط الاستراتيجي 2021- 2025، كما صادق على الحسابات النهائية لسنة 2020 التي أنجزت من طرف مكتب تدقيق خارجي مستقل، بالإضافة الى مصادقته على خمسة اتفاقيات شراكة من اجل انجاز مشاريع البنية التحتية للتطهير السائل بالجماعات الترابية اولاد يوسف، دير القصيبة، أولاد سعيد الواد، تيزي نسلي، سيدي جابر.

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