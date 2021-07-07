إنجلترا تتغلب على الدنمارك في الأشواط الإضافية وتتأهل إلى نهائي “يورو 2020”

هبة بريس- الرياضة

حسم منتخب إنجلترا التأهل إلى نهائي يورو 2020، بعد الفوز على نظيره الدنمارك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ويمبلي، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

ومنذ بداية المباراة، شهد أداء حماسي من كلًا الطرفين داخل المستطيل الأخضر، من خلال الهجمات المكثفة على مرمي الحارسين.

ومع الدقيقة “30” ومن خلال ركلة حرة، سجل منتخب الدنمارك الهدف الأول من خلال تسديدة صاروخية، عن طريق اللاعب ميكيل دامسغارد.

ويتواصل الضغط المكثف من قبل منتخب إنجلترا على مرمي الدنمارك، من خلال الهجمات المرتدة والتسديدات من خارج المنطقة.

وأدراك منتخب انجلترا هدف التعادل في الدقيقة “39”، وجاء الهدف من هجمة منظمة بعد عدة تمريرات بدأت من هاري كين إلى ساكا، حاول كيير حارس الدنمارك التصدى لها لكنه سجل الكرة في مرماه بالخطأ.

ومع النصف الثاني من المباراة، شهد أداء ناري من قبل لاعبي الفريقين، من خلال الهجمات والتسديد على مرمي كلًا الفريقين.

وفي الدقيقة “83”، شهدت رأسية قوية من ستونز، عندما نفذ لوك شو، الضربة الثابتة ويرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها ستونز بضربة رأس، ولكن كرته تخرج على يسار كاسبر إلى خارج الملعب.

ولجأ الفريقين لوقت إضافي لمدة 30 دقيقة على شوطين، بعد أن سيطر التعادل الإيجابي على الوقت الأصلي من عمر المباراة.

ومن خلال عملية الضغط من قبل إنجلترا، حصل المنتخب على ضربة جزاء في الدقيقة “104”، بعد مراجعة حكم المباراة “VAR”.

وسدد “كين”، ضربة الجزاء، ولكن حارس الدنمارك تصدي إليها، لتعود إلى “هاري”، ويسجل الكرة في الشباك.

وخرج جاك جريليتش في الدقيقة “106” من المباراة بسبب تعرضه للإصابة، ليدفع بـ”كييران تريبير” بديلًا له.

وسيلتقي إنجلترا نظيره إيطاليا، مساء الأحد المقبل، على ملعب ويمبلي في نهائي كأس أمم أوروبا، 2020، بعد الفوز بمباراة اليوم.

والجدير بالذكر أن منتخب إنجلترا تصل إلى نهائي اليورو بعد 55 عامًا، منذ أن شاركت في بطولة أوروبا عام 1955.

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