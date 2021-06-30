مسؤول أمريكي “كبير” لبوريطة: واشنطن لن تتراجع عن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء

هبة بريس- الرباط

قال موقع “أكسيوس” المقرب من مراكز القرار بالولايات المتحدة الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تتراجع عن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء.

وبحسب المصدر ذاته ،فقد التقى “بريت ماكغورك” كبير مستشاري الرئيس الأمريكي في قضايا الشرق الأوسط وشمال افريقيا،بناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي وأخبره أن واشنطن لن تغير قرار اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه.

وأضاف المصدر ، أن المسؤول الأمريكي طمأن بوريطة قائلا :”الادارة الأمريكية بقيادة حو بايدن لن تتراجع عن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء”.

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