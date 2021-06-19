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عرض مستخدمات بعيادات طبية للسرقة بالعنف.. توقيف شخص بمراكش

2021-06-19 / 4:42 مساءً
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هبة بريس - مراكش

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية إقدامه على تعريض مستخدمات بثلاث عيادات طبية وصيدلية للسرقة ومحاولة السرقة باستعمال العنف بأحياء مختلفة بمدينة مراكش، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز الملابس التي كان يرتديها خلال تنفيذ أنشطته الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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