كرسيتيانو رونالدو

300 مليون متابع على انستغرام.. كريستيانو رونالدو يحطم رقما قياسيا

2021-06-19 / 11:54 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أصبح كريستيانو رونالدو، مهاجم البرتغال ويوفنتوس، أول شخص في العالم يتجاوز عدد متابعيه الـ 300 مليون على موقع “إنستغرام”.

وعلى صفحته عبر “إنستغرام”، يشارك لاعب كرة القدم بنشاط أحداث من حياته، ويقوم بتحميل الصور من المباريات والدورات التدريبية.

و تحصل مشاركات الرياضيين على “إنستغرام” على ما يصل إلى 13 مليون إعجاب، حيث يتم جمع العديد من ردود الفعل بشكل خاص من خلال صور رونالدو مع عائلته المكونة من صديقته جورجينا وأربعة أطفال.

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