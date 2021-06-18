اسبانيا.. إحباط تهريب 15 طن من الحشيش بسواحل “هويلفا”

هبة بريس- الرباط

تمكن الحرس المدني الاسباني من احباط عملية تهريب مخدرات على بعد 100 ميل قبالة ساحل هويلفا بالجنوب الاسباني، ما أسفر عن اعتقال خمسة أشخاص و ضبط سفينة تزن حوالي 15 طنا من الحشيش.

وبحسب مصادر محلية فقد مكنت عملية الرصد من تحديد هوية السفينة التي تحمل علم هولندا وعلى متنها كمية كبيرة من الحشيش كانت في طريقها الى اسبانيا.

ومكنت العملية من اعتقال خمسة أشخاص وهم فرنسي ومغربيان وإسباني وشخص من جنسية لاتفية، ليتم نقل السفينة إلى ميناء هويلفا ، وحجز الكمية التي يرجح ان تزيد عن 15 طنا من المخدرات.

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