بعد بلاغه الأخير.. نادي قضاة المغرب يعقد لقاء مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية

هبة بريس- الرباط

عقد اليوم الأربعاء 16 يونيو ، بالرباط لقاء ضم وفد من المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب و أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي.

وذكر بلاغ نادي القضاة الذي توصلت” هبة بريس” بنسخة منه، أن الاجتماع تطرق الى عدة نقاط ، تتعلق، أساسا، بالاستعداد للاستحقاقات المهنية القضائية التي أكد المجلس حرصه الشديد على ضرورة إجتيازها في جو يتماشى مع صورة القضاء والثقة العامة فيه، وعلى الرغبة في انخراط الجميع في تنزيل هذا الهدف وفي مقدمتهم الجمعيات المهنية القضائية.

وأورد ذات البلاغ أن الاجتماع تطرق كذلك، إلى النقط التي سبق وأن كانت موضوع الجزء الثاني من بلاغ المكتب التنفيذي الأخير إضافة إلى نقاش مذكرة النادي بشأن الملاحظات المتعلقة بنتائج أشغال المجلس الأخيرة، والتفاعل الموضوعي مع مضمونها ومع التظلمات التي تقدم بها السيدات والسادة للمجلس .

وخلص البلاغ أنه تم الاتفاف ،في الأخير، على إمداد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمذكرة تتضمن مجموعة من المحاور المتعلقة بإعداده للاستراتيجية التي سبق الإعلان عنها. كما تم الاتفاق، أيضا، على إصدار المجلس لبلاغ يتضمن تفاصيل نقط الاجتماع المذكور

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