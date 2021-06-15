مصرع عون سلطة في حادثة سير خطيرة بطنجة

2021-06-15 / 7:21 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

لقي عون سلطة مصرعه اليوم الثلاثاء، 15 يونيو الجاري ، في حادثة سير خطيرة على مستوى شارع مولاي رشيد وسط مدينة طنجة.

وعلمت “هبة بريس” أن عون السلطة لقي مصرعه متأثرا باصابات بليغة نتجت عن اصطدام قوي بين سيارته من نوع “فليت أونو” وحافلة لنقل العمال.

واستنفر هذا الحادث عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية التي حلت لعين المكان فور علمها بالحادث، في حين أخاف هذا الحادث المميت عشرات المواطنين القاطنين بالمنطقة الذين أرعبهم قوة هذا الاصطدام المميت.

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