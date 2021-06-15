في الصورة *القاتل

جريمة بشعة.. إسباني يطلق الرصاص على مغربي ويرديه قتيلا بمورسيا

2021-06-15 / 10:37 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

اهتزت الجالية المغربية المقيمة بمنطقة مورسيا الإسبانية، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مغربي.

وحسب مصادر متطابقة، فالجريمة تعود إلى تواجد الضحية البالغ من العمر 39 سنة رفقة زوجته بأحد المقاهي في منطقة بويرتو دي مازارون في نواحي مورسيا، قبل أن يدخل القاتل ويجلس بطاولة مجاورة.

وأضافت ذات المصادر، أن “المتهم” وجه طلبه للنادل، لتتم خدمة المغربي وزوجته أولا من آثار غضب المتهم الذي صرخ في وجه صاحب المقهى والعاملين، ووجه عبارات عنصرية للضحية.

وتابعت المصادر ذاتها، أن المتهم والضحية دخلا في شجار حاد، قبل أن يعمد القاتل الى الخروط لسيارته واحضار مسدسه ليطلق 3 رصاصات على الهالك ويرديه قتيلا.

مباشرة بعدها، انتقلت سرارة الاسعاف لعين المكان لنقل الهالك الذي لفظ أنفاسه، وتتمكن مصالح الأمن الاسباني من ايقاف المتهم الذي فر من عين المكان خلال وقت وجيز.

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