بالفيديو.. المنتخب الوطني يفوز وديا على بوركينافاسو تحضيرا لتصفيات المونديال

هبة بريس ـ رياضة

فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره البوركينابي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ووقع أشرف حكيمي هدف المنتخب الوطني المغربي في الدقيقة 51 من كرة ثابتة.

وأجرى الناخب الوطني مجموعة من التغييرات على التشكيلة التي اعتمد عليها في هذه المباراة، إذ لم يحتفظ سوى برومان سايس وأشرف حكيمي وعادل تاعرابت ويوسف النصيري الذين شاركوا كأساسيين في الودية الأولى ضد غانا.

وأشرك مدرب أسود الأطلس إلى جانب الأسماء المذكورة كلا من منير المحمدي وسفيان شاكلة وأشرف لزعر وأيمن برقوق ويحيى جبران وحكيم زياش وسفيان رحيمي.

وكان المنتخب الوطني المغربي قد فاز في مباراته الودية الأولى ضد غانا بهدف دون رد، حمل توقيع المدافع جواد الياميق.

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