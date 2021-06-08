مصرع شخص في انقلاب سيارة ضواحي شفشاون

مصرع شخص في انقلاب سيارة ضواحي شفشاون

2021-06-08 / 8:48 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

لقي شخص مصرعه اليوم الثلاثاء 08 يونيو الجاري ،إثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطنية رقم 2 بالقرب من جماعة “الدردارة” التابعة ترابيا لاقليم شفشاون.

وبحسب مصادر محلية فقد تسبب فقدان سائق السيارة السيطرة على المقود في انقلابها ماأدى الى وفاته على الفور فيما أصيبت سيدة كانت برفقته بجروح وصفت بالخطيرة نقلت على إثرها صوب مستشفى شفشاون الاقليمي لتلقي الاسعافات الضرورية.

وقد تم فتح تحقيق في الحادث من قبل عناصر الدرك الملكي التي هرعت الى عين المكان من أجل الوقوف على ظروفه وملابساته.

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