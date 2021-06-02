صورة تعبيرية

انتحار تلميذة بشفشاون شنقا لأسباب مجهولة

2021-06-02 / 2:35 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أقدمت مساء أمس الثلاثاء ، شابة في ربيعها 17 على وضع حد لحياتها شنقا، بدوار بوليدة التابع لجماعة المنصورة بني أحمد بإقليم شفشاون.

و حسب مصدر هبة بريس، فإن الهالكة كانت تتابع دراستها قيد حياتها بثانوية سجلماسة بمركز المنصورة، حيث أنهت حياتها في ظروف غامضة، مخلفة ورائها حالة من الصدمة والحزن بين افراد اسرتها وجيرانها.

وبمجرد إخطارها هرعت مصالح الدرك الملكي الى عين المكان حيث فتحت تحقيقا في الواقعة لمعرفة ظروف و ملابسات القضية، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمدينة شفشاون.

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