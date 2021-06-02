توقيف مهاجرين سريين

المهدية.. إحباط عملية للهجرة السرية وإيقاف 42 شخصا ضمنهم قاصرين

2021-06-02 / 1:18 مساءً
0
هبة بريس - المهدية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية بمدينة القنيطرة، صباح اليوم الأربعاء 2 يونيو الجاري، من إحباط عملية للهجرة غير المشروعة وتوقيف 42 مرشحا للهجرة السرية من بينهم خمسة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و16 سنة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأنه قد تم إجهاض هذه العملية بالشريط الغابوي “سيدي بوغابة” المحاذي لشاطئ المهدية، حيث أسفرت عمليات التمشيط المنجزة عن ضبط 42 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم ثلاث سيدات وخمسة قاصرين، وذلك أثناء استعدادهم لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية.

وقد تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمهدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في تنظيم هذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفنيدق.. توقيف 8 أشخاص وإحباط تهريب 1 طن من مخدر الشيرا

الفنيدق.. توقيف 8 أشخاص وإحباط تهريب 1 طن من…

2021-06-02 / 12:01 مساءً
Photo of أمن القنيطرة يوقف عشرينية بحوزتها 1683 قرص طبي مخدر

أمن القنيطرة يوقف عشرينية بحوزتها 1683 قرص طبي مخدر

2021-06-02 / 10:58 صباحًا
Photo of العثور على جثة طبيب بطنجة مقطوعة الرأس ومبتورة العضو الذكري

العثور على جثة طبيب بطنجة مقطوعة الرأس ومبتورة العضو…

2021-06-01 / 10:44 مساءً
Photo of شاب يقتل زوجة أخيه بـ”شاقور” ضواحي آسفي

شاب يقتل زوجة أخيه بـ”شاقور” ضواحي آسفي

2021-06-01 / 7:42 مساءً
Photo of القنيطرة.. الأمن يوقف أربعينيا عرض إطارا تربويا للسرقة بالعنف

القنيطرة.. الأمن يوقف أربعينيا عرض إطارا تربويا للسرقة بالعنف

2021-06-01 / 4:18 مساءً
Photo of تطوان.. توقيف 5 أشخاص وإحباط تهريب 880 كلغ من مخدر الشيرا

تطوان.. توقيف 5 أشخاص وإحباط تهريب 880 كلغ من…

2021-06-01 / 11:05 صباحًا
Photo of فاس: نزاع بين حراس للسيارات يفضي إلى مقتل أحد الطرفين

فاس: نزاع بين حراس للسيارات يفضي إلى مقتل أحد…

2021-05-31 / 10:46 مساءً
Photo of مصرع شخصين وإصابة آخر بجروح في انفجار بوحدة صناعية بالمحمدية

مصرع شخصين وإصابة آخر بجروح في انفجار بوحدة صناعية…

2021-05-31 / 8:16 مساءً
Photo of البحرية الملكية تنقذ مهاجرين أفارقة على متن قاربين تقليديين

البحرية الملكية تنقذ مهاجرين أفارقة على متن قاربين تقليديين

2021-05-31 / 9:47 صباحًا
Photo of خريبكة…انتحار شخص مجهول الهوية بمدخل المدينة

خريبكة…انتحار شخص مجهول الهوية بمدخل المدينة

2021-05-30 / 1:19 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق