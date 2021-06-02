المهدية.. إحباط عملية للهجرة السرية وإيقاف 42 شخصا ضمنهم قاصرين

هبة بريس - المهدية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية بمدينة القنيطرة، صباح اليوم الأربعاء 2 يونيو الجاري، من إحباط عملية للهجرة غير المشروعة وتوقيف 42 مرشحا للهجرة السرية من بينهم خمسة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و16 سنة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأنه قد تم إجهاض هذه العملية بالشريط الغابوي “سيدي بوغابة” المحاذي لشاطئ المهدية، حيث أسفرت عمليات التمشيط المنجزة عن ضبط 42 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم ثلاث سيدات وخمسة قاصرين، وذلك أثناء استعدادهم لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية.

وقد تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمهدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في تنظيم هذا النشاط الإجرامي.

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