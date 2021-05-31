البحرية الملكية تنقذ مهاجرين أفارقة على متن قاربين تقليديين

2021-05-31 / 9:47 صباحًا
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هبة بريس

علم من مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية بحرية أول أمس السبت، قدمت المساعدة لقارب تقلدي الصنع واجه صعوبات، وعلى متنه عشرة مرشحين للهجرة غير الشرعية، ينحدرون جميعهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ويعانون من وضع صحي حرج.

وأضاف المصدر أن الدورية نفسها أنقذت أيضا في وقت مبكر من صباح الأحد، وفي ظروف جوية سيئة للغاية، تسعة مهاجرين غير شرعيين ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا في حالة صحية جد متدهورة.

وأوضح أن الأشخاص التسعة عشر الذين تم إنقاذهم تلقوا الاسعافات الضرورية على متن وحدة خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم سالمين إلى ميناء طنجة وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالاجراءات الجاري بها العمل.

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