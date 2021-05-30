الحكومة تقسو على مغاربة أروبا…سخط عارم وترقب للإعلان عن تاريخ فتح الحدود

هبة بريس ـ الرباط

تجدد الجاليات المغربية عادة لقاءها كل فصل صيف مع بلدها الاصلي المغرب ويكون هذا اللقاء مناسبة لزيارة الأهل والأحباب وربط صلة الوصل مع البلد الأم. ناهيك على قضاء اغراض عادة ماتكون مهمة واحيانا مصيرية

لكن الظروف الصحية الحالية التي فرضها وباء فيروس كورونا افسدت إلى حد ما هذه المناسبة، لما تسببه من ضبابية حول موعد فتح الحدود بسبب عدم استقرار الوضعية الوبائية بالمغرب وتخوف المسؤولين من اتخاذ خطوة قد تكون سببا في انفجار موجة أخرى من الوباء أكثر حدة…”.

الجالية المغربية لا زالت تنتظر قرار الحكومة حول فتحها الحدود حيث بدأت تتناسل التدوينات الفيسبوكية المطالبة باتخاد قرار عاجل يقضي بفتح الحدود لتمكين المغاربة من العودة لارض الوطن .

ورفض مغاربة في تدوينات متعددة سكوت الحكومة حول هذا الأمر المهم ، فيما انتقد اخرون الاعلان عن رحلات تحت الطلب والمقاس ناهيك عن الإعلان عنها في اخر لحظة .

تدوينة لمهاحر مغربي تطرق فيها لنفس الموضوع حيث قال ” الجالية الغربية ليس لها رب يحميها وليست قاعدة انتخابية حتى تفكر الحكومة في مشاغلها ” قبل ان يضيف ” لوكان العكس لما كانت الحكومة قد تجرات بهذه الوقاحة

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