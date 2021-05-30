حزب يميني إسباني يطالب بمنع عبور “عملية مرحبا”

هبة بريس ـ الرباط

تقدم حزب “فوكس” اليميني المتطرف، في إسبانيا، بمشروع قانون أمام البرلمان، لإغلاق الحدود الجنوبية لبلاده مع المغرب، لمنع عبور المهاجرين المغاربة خلال فصل الصيف في إطار ما يعرف بـ “عملية مرحبا”.

وتضمن مشروع القانون الذي أوردت بعض مقترحاته وكالة “أروبا برس”، تعليق الإعانات المالية الإسبانية للمغرب، وإلغاء منح تأشيرات الدخول إلى أوروبا للمغاربة حتى تقبل الرباط باستعادة جميع المهاجرين الذين يصلون من المغرب إلى الأراضي الإسبانية بطريقة غير شرعية.

ويعتبر حزب “فوكس” اليميني المتطرف، الذي عرف بخطاباته المعادية للهجرة والإسلام، ثالث قوة سياسية في اسبانيا بعد الحزب الإشتراكي الحاكم، والحزب الشعبي المعارض.

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