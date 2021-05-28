رجل يهاجم بسكين تلاميذ مدرسة في معبر تحت الأرض في الصين
الصورة من الارشيف

هجوم بسكين على تلاميذ مدرسة في معبر تحت الأرض في الصين

2021-05-28 / 6:15 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قالت صحيفة دونغ فانغ جينباو، إن رجلا هاجم بسكين اليوم تلاميذ مدرسة في نفق في مدينة تشانتشو بمقاطعة هونان بوسط الصين ونجم عن الحادث إصابة 5 أطفال بجروح.

وذكرت الصحيفة، أن الهجوم الذي وقع بعد الظهر بالتوقيت المحلي بالقرب من سوق محلي كبير، لم يتسبب بأية وفيات حتى الآن، وتم نقل الأطفال المصابين إلى المستشفى.

وتمكنت الشرطة من القبض على الرجل، ولكن دوافعه لا زالت مجهولة حتى الآن.

وقال بعض السكان المحليين لوسائل الإعلام، إنه يعيش في مكان قريب، ويعاني من مشاكل عقلية، لكن لم يتم تلقي تأكيد رسمي بذلك من الشرطة التي تؤكد أن التحقيق مستمر معه.

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