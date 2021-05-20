سطات.. مصرع تلميذين غرقا بوادي أم الربيع

محمد منفلوطي - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن فرق الغطس التابعة للوقاية المدنية بمنطقة بجرير ونظيرتها بسطات، قد أفلحت في انتشال جثتي تلميذين قضا نحبهما غرقا بقنطرة أم الربيع الفاصلة ترابيا بين اقليمي سطات وصخور الرحامنة.

وأضافت ذات المصادر أن التلميذين اللذين يتابعان دراستهما بالثالثة اعدادي بإحدى الثانويات الاعدادية بمنطقة صخور الرحامنة، كانا قد قصدا مياه مشرع بن عبو عند النقطة الفاصلة بين الاقليمين المذكورين من أجل البحث عن الاستجمام هربا من لهيب الشمس الحارقة قبل أن يلقيا حتفهما غرقا، ضمن حادث مأساوي لازال موضوع بحث وتحقيق من قبل عناصر الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة المختصة لكشف ملابسات وظروف غرق هاذين التلميذين.

واقعة اليوم تنضاف لحوادث غرق مماثلة ذهب ضحيتها مواطنون من مختلف الأعمار غرقا بهذه المنطقة التي تتطلب وضع خطة محكمة من قبل الهيئات المنتخبة والسلطات الاقليمية لتأهيلها وجعلها فضاء جذابا بمواصفات تضمن حق الاستفادة من خدماتها دون تعريض أصحابها لشبح الموت المجاني، وذلك من تكثيف دوريات الحراسة والمراقبة.

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