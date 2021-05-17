مصرع مغربي غرقا خلال محاولة هجرة غير شرعية نحو سبة

هبة بريس ـ الرباط

لقي مغربي مصرعه غرقا خلال محاولته الهجرة غير النظامية سباحة إلى مدينة سبتة المحتلة انطلاقا من المغرب فيما تمكن آخرون من الوصول، حسب ما اعلنت عنه مصادر صحفية محلية .

وحدث ذلك في وقت متأخر جدًا من الليل ، على الرغم من أن فريق GEAS التابع للحرس المدني حاول إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي عليه غير انه كان من المستحيل انقاده .

وقالت ذات المصادر ان الهالك حاول المرور عبر كاسر الأمواج في تراجال لكنه بقي على الطريق دون أن يتمكن أحد من مساعدته.

واكدت مصادر صحفية عليمة ان الجهات المعنية ستقوم بالمتعين لمعرفة هوية الشاب الذي مات أثناء محاولته عبور حاجز الأمواج.

واشارت نفس المصادر ان السلطات اجتمعت على عجل لاتخاذ إجراءات عاجلة في مواجهة هذا الوضع الجديد .

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