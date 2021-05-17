منذ إطلاق الحملة.. حقن أكثر من 10 ملايين ونصف جرعة لقاح بالمغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا و التي أطلقها عاهل البلاد بشكل مثالي و منظم و هو َما جعل عملية الإقبال على المراكز الصحية المكلفة بالتلقيح تشهد ارتفاعا ملحوظا و استجابة كبيرة.

و إلى حدود يوم أمس، وصل عدد الملقحين بالمغرب و الذين تلقوا الجرعتين معا لرقم 4 ملايين و 500 ألف و 638 شخصا، بينما وصل عدد جرعات اللقاح التي تم استعمالها في المجمل لحد الآن ما يفوق 10 ملايين و 672 ألف جرعة لقاح.

و يتوقع أن ترتفع معدلات التلقيح في غضون الأيام المقبلة خاصة بعد أن قررت وزارة الصحة أن تشمل المرحلة المقبلة الأشخاص ما بين 45 و 50 سنة بعد توصل المغرب بدفعات جديدة من لقاحي سينوفارم واسترازينيكا.

هذا و وصل مجموع التحاليل الخاصة بالكشف عن كوفيد 19 منذ بداية الجائحة للآن ما مجموعه 5 ملايين و 865 ألف و 945 تحليلة، كان منها 514 ألف و 944 تحليلة إيجابية لحالات مؤكدة، توفي من بينها 9098 شخص و تعافى منهم 503 ألف و 181 شخصا، بينما ما تزال 2665 حالة نشيطة حاليا.

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