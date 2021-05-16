حريق باكوام تبن
الصورة تعبيرية

سطات…حريق بأكوام تبن يكشف عن تفحم جثة أربعيني

2021-05-16 / 2:10 مساءً
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محمد منفلوطي_هبــــة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن حريقا مهولا شب في أكوام من التبن بإحدى الدواوير بجماعة المزامزة الجنوبية بدائرة سطات، أسفر عن تفحم جثة أربعيني في ظروف غامضة تتطلب فتح تحقيق من الجهات المختصة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الحريق الذي وصف بالمروع والذي اندلع في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد بدوار أولاد عياد بالجماعة ذاتها في ظروف غامضة، قبل أن تتدخل عناصر الوقاية المدنية متأخرة ليتم اخماد ما تبقى من النيران والاشراف على نقل الجثة صوب مستودع الأموات حيث من المرجح أن تخضع للتشريح الطبي لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة انسجاما مع مجريات التحقيق التي ستتم تحت اشراف النيابة العامة.

ويذكر أنه مع كل موسم الحصاد، تعرف منطقة الشاوية ونواحيها سلسلة حرائق تستهدف المحاصيل وأكوام التبن، إذ أن جلها تبقى مجهولة وفي ظروف غامضة، مما يرفع من منسوب التخوفات بين صفوف الفلاحين وخاصة الصغار منهم لاسيما بعد ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح الشركي.

حادث اليوم يعيد طرح ملف التأمين عن المخاطر المحدقة بالمنتوجات الفلاحية على الطاولة مجددا، وهو المشكل الذي بات يهدد اليوم استثمارات مهنيي القطاع ويقف حاجزا أمام نجاح استراتيجية مخطط المغرب الأخضر الذي تراهن عليه الحكومة مستقبلا لتطوير جودة المنتوج الفلاحي ورفع قدرته التنافسية، وهو ما يستوجب من المديرية الجهوية والاقليمية للفلاحة بسطات البيضاء العمل على تكثيف من أيامها التحسيسية واللقاءات المباشرة مع صغار الفلاحين لانجاج مشروع التنمية الفلاحية الذي يشمل عدة أنشطة مرتبطة بالجوانب التقنية تهدف الرفع من الانتاجية على رأسها التأمين ضد الجفاف والحرائق وغيرها وتأطير الفلاحين وادماجهم وبالتالي الرفع من مداخيلهم

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