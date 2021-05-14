صورة تعبيرية

مصرع طفل غرقاً في واد ضواحي تاونات

2021-05-14 / 2:58 مساءً
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خالد لعروسي - هبة بريس

اهتز دوار عين باردة ، على وقع غرق طفل، يبلغ من العمر 15 سنة، في مجرى مائي عميق بوادي أولاي، القريب من مكان انعقاد السوق الأسبوعي أحد غفساي بإقليم تاونات

وحسب مصادر ” هبةبريس ” ، فإن الهالك توجه نحو الواد المذكور رفقة أصدقائه للاستمتاع بالجو الدافئ بمناسبة عيد الفطر ، ولم تمر إلا مدة قصيرة من ارتمائه وسط الواد حتى بدأ يتوارى عن أنظار أقرانه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة غرقاً في مشهد محزن ،مشيرة الى أن الضحية كان يتابع دراسته بمستوى الثانية إعدادي

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من انتشال جثة الضحية، من وسط الواد، فيما عرف مكان الحادث استنفارا لمختلف عناصر السلطات المحلية.

وفتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا حول الحادث، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات، في مستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي

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