بكالوريا 2021..نشر الأطر المرجعية المحينة للامتحانات الإشهادية

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه تم نشر الأطر المرجعية المحينة الخاصة بالاختبار التوليفي في المواد المهنية للمسالك المهنية للبكالوريا برسم دورة 2021، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الأربعاء، أنه تم نشر هذه الأطر المرجعية، تبعا للبلاغ الإخباري الصادر بتاريخ 06 ماي 2021 بخصوص نشر الأطر المرجعية المحينة الخاصة باختبارات الامتحانات الإشهادية برسم دورة 2021، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma، مضيفة أنه تمت موافاة جميع المترشحات والمترشحين عبر بريدهم الإلكتروني Taalim.ma بنسخة منها.

وأبرزت الوزارة أن عدد هذه الأطر المرجعية، التي تم تحيينها من طرف لجان تخصصية، يبلغ 18 إطارا مرجعيا، موزعة حسب شعب الهندسة الكهربائية (ستة أطر مرجعية)، والخدمات (ستة أطر مرجعية)، والهندسة الميكانيكية (ثلاثة أطر مرجعية)، وهندسة البناء والأشغال العمومية (إطاران مرجعيان)، والفلاحة (إطار مرجعي).

وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشح(ة)، الاطلاع على هذه الأطر المرجعية عبر تحميل ملف مستندات الأطر المرجعية المحينة الخاصة بكل مسلك مباشرة على الموقع الإلكتروني للوزارة www.men.gov.ma، مسجلة أنه يمكن، بالنسبة لمترشحي السنة الختامية من سلك البكالوريا، الولوج إلى البريد الإلكتروني Taalim.ma الخاص بكل مترشح وتحميل ملف مستندات الأطر المرجعية المحينة الخاصة بالمسلك المعني.

وللولوج إلى هذا البريد الإلكتروني، يضيف بلاغ الوزارة، يتعين على المترشح(ة) إدخال اسم الولوج المكون من رمز مسار (codeMassar) على الموقع www.taalim.ma، وذلك بإدخال حساب CodeMassar@taalim.ma والقن السري الخاص به(ها).

وفي حالة عدم توفر المترشح(ة) على القن السري أو في حالة نسيانه، فيمكنه(ها) الولوج إلى الخدمة الإلكترونية “نسيت كلمة المرور” بفضاء المتمدرس أو الرابط https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/MotPassOublieEleve.

وأكدت الوزارة أنه يتعين على كل مترشح تغيير القن السري مباشرة بعد أول ولوج إلى البريد الإلكتروني الشخصي، وذلك لضمان تأمينه.

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