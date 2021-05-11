صورة تعبيرية

بفضل لقاح كورونا.. “بيونتك” تسجل أرباحا تفوق 1,3 مليار دولار

2021-05-11 / 7:30 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة “بيونتك” الألمانية للأدوية عن صافي ربح قدره 1,13 مليار يورو (1,37 مليار دولار) في الربع الأول من هذا العام على خلفية الإيرادات القوية من لقاح فيروس كورونا.

وارتفعت الإيرادات المقدرة للشركة إلى أكثر من 2 مليار يورو للفترة من يناير إلى مارس، مقارنة مع 28 مليون يورو فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.

وطورت “بيونتك” لقاحا يستخدم على نطاق واسع في العالم ضد كورونا مع الشريك الأمريكي، شركة “فايزر”، التي تمتلك حقوق التسويق والتوزيع في معظم أنحاء العالم.

وقالت الشركة التي تتخذ من مدينة ماينتس مقرا لها، إن إيراداتها تضمنت أكثر من 1,75 مليار من إجمالي الأرباح من مبيعات اللقاحات في مناطق شركة “فايزر”، وحوالي 200 مليون من المبيعات للعملاء في منطقتها.

وارتفعت أسهم “بيونتك” بأكثر من 8% لتصل إلى 198,55 دولارا في تعاملات ما قبل السوق في بورصة “ناسداك” اليوم الإثنين.

وتمثل النتائج تحولا كبيرا للشركة، التي منيت بخسارة صافية قدرها 53 مليون يورو في الربع الأول من عام 2020.

وفي أوائل العام الماضي عندما بدأ الوباء، تحولت “بيونتك” من البحث عن علاجات للسرطان إلى تطوير لقاح ضد كوفيد – 19.

وعلى غرار منافستها “موديرنا”، يستخدم لقاح الشركة تقنية الحمض النووي الريبوزي لتهيئة جهاز المناعة في الجسم لمهاجمة الفيروس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of احتجاجات حاشدة في تركيا من أجل القدس والأقصى

احتجاجات حاشدة في تركيا من أجل القدس والأقصى

2021-05-10 / 11:53 مساءً
Photo of إسرائيل تسمي عميلتها العسكرية ضد غزة بـ”حراس الجدار”

إسرائيل تسمي عميلتها العسكرية ضد غزة بـ”حراس الجدار”

2021-05-10 / 10:21 مساءً
Photo of الاشتباكات مستمرة.. 150 صاروخا من غزة مقابل غارات مكثفة

الاشتباكات مستمرة.. 150 صاروخا من غزة مقابل غارات مكثفة

2021-05-10 / 10:14 مساءً
Photo of جريمة شنعاء بليبيا …عذّب ابنته بالماء الساخن حتى الموت

جريمة شنعاء بليبيا …عذّب ابنته بالماء الساخن حتى الموت

2021-05-10 / 9:56 مساءً
Photo of كاستيكس: فرنسا “تخرج” من أزمة الوباء

كاستيكس: فرنسا “تخرج” من أزمة الوباء

2021-05-10 / 9:40 مساءً
Photo of وزير ايراني بالعبرية: الجبناء وحدهم يتفاخرون بقتل الأطفال

وزير ايراني بالعبرية: الجبناء وحدهم يتفاخرون بقتل الأطفال

2021-05-10 / 9:32 مساءً
Photo of سرايا القدس تطلق صاروخ بدر 3 ” ..تعرف على ابرز مميزاته

سرايا القدس تطلق صاروخ بدر 3 ” ..تعرف على…

2021-05-10 / 9:20 مساءً
Photo of الرئاسة الفلسطينية تدين “الجريمة الإسرائيلية” التي أدت لمقتل 20 فلسطينيا

الرئاسة الفلسطينية تدين “الجريمة الإسرائيلية” التي أدت لمقتل 20…

2021-05-10 / 8:35 مساءً
Photo of الخارجية الروسية تصدر بيانا حول أحداث القدس

الخارجية الروسية تصدر بيانا حول أحداث القدس

2021-05-10 / 8:17 مساءً
Photo of بلدية تل أبيب تفتح الملاجئ بشكل فوري

بلدية تل أبيب تفتح الملاجئ بشكل فوري

2021-05-10 / 8:00 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق