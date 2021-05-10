كوفيد 19: تقنين التنقل من و إلى مدينة فاس من 11 الى 16 ماي
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كورونا : تقنين التنقل من و إلى مدينة فاس

2021-05-10 / 8:10 مساءً
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هبة بريس ـ فاس

أعلن مركز القيادة و التتبع لكوفيد-19 تقنين التنقل من و إلى مدينة فاس خلال الفترة من 11 الى 16 ماي، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة كوفيد 19.

وأفاد بلاغ للمركز أنه “بمناسبة عطلة عيد الفطر و العطلة المدرسية، و في ظل الظرفية التي تعرفها بلادنا جراء جائحة كوفيد 19، و بالنظر لتمديد حالة الطوارئ الصحية على صعيد تراب المملكة إلى غاية 10 يونيو 2021، وفي إطار التقيد و احترام التدابير الاحترازية للتصدي لوباء كورونا المستجد، فقد تقرر تقنين التنقل من و إلى مدينة فاس بالنسبة للمواطنات و المواطنين، وذلك بالإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائي مسلمة من طرف السلطات المحلية، مرفوقة بشهادة التلقيح ضد كوفيد 19 يتم تحميلها من موقع liqahcorona.ma أو نتيجة سلبية لعينة من تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR ، وذلك في الفترة الممتدة من 11 الى 16 ماي.

وانبثق هذا الاجراء من توصيات مركز القيادة والتتبع لكوفيد 19 خلال الاجتماع المنعقد اليوم الاثنين بمقر ولاية فاس-مكناس.

ودعت السلطات المحلية كافة المواطنات والمواطنين الى الاستمرار في الالتزام بالقواعد الاحترازية و الانخراط بكل مسؤولية في احترام الإجراءات و التدابير الوقائية لمواجهة جائحة كوفيد 19.

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