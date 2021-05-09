السعودية تؤكد إقامة فريضة الحج لهذا العام وفق ضوابط احترازية
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السعودية تؤكد إقامة فريضة الحج لهذا العام وفق ضوابط احترازية

2021-05-09 / 2:00 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أنه تقرر إقامة شعيرة الحج لهذا العام (1442 هـ)، وفق ضوابط ومعايير صحية وأمنية وتنظيمية، في ظل تفشي جائحة كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنه سيتم لاحقا الكشف عن تفاصيل هذه الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة الحج ، والتي تروم الحفاظ على صحة حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من تأدية مناسكهم بيسر وسهولة وفي بيئة آمنة.

وجدد البيان “حرص المملكة العربية السعودية الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام من أداء مناسك الحج والعمرة” مؤكدا أن المملكة تضع صحة وسلامة الإنسان فوق كل اعتبار.

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