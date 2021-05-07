عاليات حقوقية إسبانية تندد بموقف مدريد في قضية "غالي"
ابراهيم غالي

فعاليات حقوقية إسبانية تندد بموقف مدريد في قضية “غالي”

2021-05-07 / 9:11 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لازالت قضية إستقبال مدريد لزعيم ميليشيات البوليزاريو ” غالي” بإعتباره مرتكب جرائم ضد الانسانية، ترخي بظلالها على المشهد السياسي بإسبانيا .

فقد ندد “منتدى الكناري-الصحراوي”، وهو جمعية إسبانية، تضم مواطنين من الصحراء المغربية، وجزر الكناري، بموقف مدريد ” الغامض” إزاء قضية ” غالي” وإستقباله فوق التراب الاسباني بجواز سفر مزور سلمه له جنرالات الجزائر، لإدخاله سرا إلى مستشفى في (لوغرونيو) .

وأكدت المنظمة غير الحكومية الإسبانية، في بيان نشرته، اليوم الجمعة، أن “هذا الموقف، الذي يفتقر إلى الشفافية، ستكون له تداعيات ليس فقط على العلاقات مع جارنا المغرب، ولكن، أيضا، على الصورة، التي تعطيها إسبانيا عن نفسها في الخارج، من خلال منح حق اللجوء إلى شخص ثبت تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كاف، والعديد من ضحاياه هم من الجنسية الإسبانية”.

وأوضح المصدر نفسه أنه إضافة إلى ذلك، “فإن الحجج، التي قدمتها الحكومة الإسبانية لاستقبال المدعو إبراهيم غالي، والمتمثلة في الأسباب، والدواعي الإنسانية، خالية ولا تستند على أي أساس”، كما ندد المنتدى بـ”موقف السلطات الإسبانية، التي ترفض تقديم معلومات بشأن الحالة الصحية لهذا المجرم”.

وبالنظر إلى الطريقة، التي دخل بها زعيم الانفصاليين إلى إسبانيا، ومن أجل منعه من استخدام “نفس الطريقة” لمغادرة البلاد، شدد منتدى “الكناري – الصحراوي” على “ضرورة وضع المدعو إبراهيم غالي تحت الرقابة الأمنية الصارمة حتى لا يفلت من العدالة”.

وبعد أن جدد تأكيد التزامه بالدفاع عن جميع الضحايا الإسبان، والمغاربة ضد الفظاعات، التي ارتكبتها “البوليساريو”، أشاد منتدى “الكناري – الصحراوي” بمختلف الشكايات، التي قدمت ضد إبراهيم غالي، والتي تكشف الأفعال الإجرامية، التي ارتكبها في حق الضحايا، وتدعو العدالة إلى تسريع الخطوات، والإجراءات حتى يقتص القضاء من هذا المجرم، على كل ما اقترفت يداه في حق ضحايا أبرياء مغاربة، وإسبان.

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