القنيطرة.. عصابة مدججة بالسيوف “تقتل” شخصا وترسل ابنه للمستعجلات

هبة بريس

شهدت منطقة اولاد عرفة بمدينة القنيطرة، واقعة اعتداء بشعة لعصابة مدججة بالسيوف على أب وابنه.

وحسب مصدر محلي، فتعود تفاصيل الواقعة، إلى اعتراض عصابة مدججة بالسيوف والأسلحة البيضاء سبيل شخص وزوجته وابنه بهدف سرقتهم، قبل أن يدخلوا معهم في مشادات انتهى بالاعتداء على الأب والابن بجروح متفاوتة الخطورة نقل على إثرهما الضحيتين إلى المستشفى.

وأضاف ذات المصدر، أن الأب لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى ساعات قليلة بعد وصوله، لافتة إلى أن ابنه لا يزال يحاول استعادة وعيه .

هذا وقد دخلت المصالح الأمنية على خط الجريمة للكشف عن تفاصيلها والكشف عن هوية المتورطين وتوقيفهم في أقرب وقت.

ما رأيك؟ المجموع 4 آراء 4 0