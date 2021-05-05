العيون .. إغلاق ‏جميع مستودعات قنينات الغاز بالمدينة

هبة بريس

صادق المجلس الجماعي للعيون، بالأغلبية، خلال دورته العادية لشهر ماي الجاري، على قرارات تعنى بصحة وسلامة الساكنة وتهم إغلاق جميع مستودعات قنينات الغاز المتواجدة بالمدينة، ومنع فتح أي مستودع جديد داخل مجالها الحضري.

وخصصت هذه الدورة، التي ترأسها رئيس جماعة العيون مولاي حمدي ولد الرشيد، بحضور باشا المدينة، لدراسة ومناقشة التقرير السنوي المتعلق بتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة العيون 2017-2021، بالإضافة إلى دراسة مشروع تخصيص باقي اعتمادات ميزانية التسيير لسنة 2020.

كما أشر المجلس على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، والتي تتعلق أساسا بمشروع دفتر التحملات الخاص بتحديد الضوابط والشروط التي يتم من خلالها تدبير وتسيير مرفق الطاقة الكهربائية داخل المجال الترابي لجماعة العيون – قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى دراسة مشروع اتفاقية لتسوية الوضعية القانونية لتدبير وتسيير مرفق توزيع الطاقة الكهربائية داخل المجال الترابي للجماعة، من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء.

وأشر المجلس أيضا على مشروع دفتر التحملات الخاص بتحديد الضوابط والشروط التي يتم من خلالها تدبير وتسيير مرفق توزيع الطاقة الكهربائية داخل المجال الترابي لجماعة العيون – قطاع الماء، بالإضافة إلى دراسة مشروع اتفاقية لتسوية الوضعية القانونية لتدبير وتسيير توزيع الماء الصالح للشرب داخل المجال الترابي للجماعة، من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء.

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