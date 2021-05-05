الناظور .. درك بني شيكر يحجز طن و 200 كلغ من المخدرات الصلبة

2021-05-05 / 2:23 مساءً
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هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لجماعة بني شيكر إقليم الناظور، ليلة الثلاثاء 04 ماي الجاري، من حجز طن و200 كيلوغرام من المخدرات كانت معدة للتهريب الدولي انطلاقا من سواحل المنطقة.

وحسب مصدر مطلع، فقد أسفرت هذه العملية، التي تمت بتنسيق مع عناصر القوات المساعدة، عن حجز الكمية المذكورة على متن سيارة رباعية الدفع على مستوى الطريق المؤدية إلى كهف الدنيا بمنطقة “ثيبوذا” بجماعة بني شيكر، حيث لاذا سائق السيارة ومرافقه بالفرار صوب وجهة مجهولة بعد مطاردتهما من قبل عناصر الدرك الملكي، مستغلين الظلام ووعورة المسالك.

وهذا، فتح مركز الدرك الملكي ببني شيكر تحقيقا للوصول إلى المتورطين .

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