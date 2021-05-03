المغرب يتصدر البلدان المتأهلة لنهائيات مسابقة دولية لتلاوة القرآن الكريم

هبة بريس

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، اليوم الإثنين ، عن تأهل 25 متسابقا في مرحلة التصفيات نصف النهائية، لجائزة كتارا لتلاوة القرآن الكريم في دورتها الرابعة ، من ضمنهم ستة قراء مغاربة احتلوا الصدارة .

ووفق بيان للمؤسسة العامة فإن المغرب تصدر البلدان المتأهلة لهذه المرحلة من المسابقة المنظمة تحت شعار”زينوا القرآن بأصواتكم” ، يليه كل من العراق ، ومصر ، وسوريا ، والفلبين ، وأندونيسيا ، والجزائر بمتسابقين من كل بلد ، فيما تأهل متسابق واحد من كل من الأردن ، وباكستان ، وتنزانيا، وليبيا ، وتركيا ، واليمن ، وايران.

ويتنافس المتأهلون في هذه المرحلة من المسابقة المنظمة تحت رعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية ، على المراكز الخمسة الأولى التي سيتم الاعلان عنها في الحلقة الختامية المقرر بثها في نهاية شهر رمضان الفضيل.

وتبلغ قيمة الجوائز المخصصة للمسابقة مليونا ونصف مليون ريال قطري، يحصل الفائز بالمركز الأول على 500 ألف ريال قطري، والثاني على 400 ألف ريال، والثالث 300 ألف ريال، فيما يحصل الفائز الرابع على 200 ألف ريال، أما صاحب المركز الخامس فيحصل على 100 ألف ريال قطري.

وتم حتى الآن بث 20 حلقة تلفزيونية ، حيث تنافس في كل حلقة خمسة متسابقين ، ضمن مراحل التصفيات نصف النهائية في برنامج خاص بالتعاون مع تلفزيون قطر، وبقيت ست حلقات أخرى ، خمسة منها لتحديد المراكز الخمسة الأولى للمتسابقين، فيما سيتم خلال الحلقة الأخيرة الإعلان عن أسماء الفائزين بالمراكز الأولى بجائزة كتارا لتلاوة القرآن.

وتميزت الدورة الرابعة للجائزة ، التي تقام ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2021 ، بمشاركة أكبر عدد من المشاركين ، حيث وصل عددهم الى 2004 مشاركا من 18 دولة عربية ، و44 دولة غير عربية اختير منهم في المرحلة الأولى 100 متسابق من قبل لجنة تحكيم تضم ستة أعضاء مجازين في القراءات ومختصين في “عذوبة الصوت ” .

يشار إلى أن المؤسسة العامة للحي الثقافي ـ كتارا ، أطلقت جائزة كتارا لتلاوة القرآن، التزاما بدورها الثقافي والديني ، وتشجيع واكتشاف المواهب المتميزة في قراءة وتلاوة كتاب الله عز وجل، وتقديمها للعالم قراء متميزين في تلاوة القرآن الكريم ، وفق قواعد علم التجويد والمقامات، للوصول إلى أجمل وأعذب الأصوات.

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