تسجيل هزة أرضية قرب سواحل الحسيمة بقوة 4.3 درجات

هبة بريس- الرباط

تشهد سواحل اقليمي الدريوش والحسيمة، خلال الايام الأخيرة نشاطا زلزاليا، لم يسجل منذ مدة طويلة، حيث عرفت هذه المنطقة تسجيل حوالي هزات أرضية خفيفة، ومتوسطة القوة خلال عشرة ايام.

وأعلن المعهد الأورومتوسطي اليوم السبت تسجيل هزة أرضية قوية، قبالة سواحل مدينة الحسيمة ، وبلغت قوتها 4.3 درجات على سلم ريشتر.

وكان فريق دولي قد كشف في وقت سابق عن ظهور فالق حديث في بحر البوران بين اسبانيا والمغرب، كان سببا في الهزة الأرضية القوية التي ضربت المنطقة في يناير من سنة 2016، وبلغت قوتها 6,4 درجة على سلم ريختر.

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