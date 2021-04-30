سوق الأربعاء الغرب.. مقدم شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف قاصر
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مقدم شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي بسوق الاربعاء الغرب

2021-04-30 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

اضطر مقدم شرطة رئيس يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة سوق الأربعاء الغرب لاستعمال سلاحه الوظيفي، امس الخميس، وذلك في تدخل أمني لتوقيف قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال كلب من فصيلة شرسة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر دورية الشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه بعد ضبطه متلبسا بإحداث الفوضى بالشارع العام من خلال اعتراض سبيل المارة وتهديدهم باستعمال كلب من فصيلة شرسة، غير أنه واجه موظفي الشرطة بمقاومة عنيفة، مما اضطر أحد عناصر الدورية إلى استعمال السلاح الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت الكلب، وذلك بشكل مكن من دفع الخطر الناتج عنه وتوقيف المشتبه فيه.

وتم، حسب المصدر ذاته، إخضاع المشتبه فيه لتدبير المراقبة الشرطية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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