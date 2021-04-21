المختاري : الريسونـي يعاني اختلالات صحية وحياته في خطر

هبة بريس ـ الرباط

قالت خلود المختاري زوجة الصحافي سليمان الريسوني، اليوم الأربعاء، إن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الأخير تسبب له في اختلالات صحية، بعد حوالي أسبوعين من دخوله في معركة الأمعاء الفارغة.

وكشفت الأخيرة أن الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية عكاشة، أبلغ سليمان بنتائج التحاليل الأخيرة التي أجريت له، والتي تشير إلى أنه يعاني اختلالا في البوتاسيوم نتيجة إضرابه عن الطعام.

واوضحت أن هذا الوضع جعل المشرفيين الطبيين يتدخلون لدى مدير المؤسسة السجنية لإبلاغه، بالوضع الصحي للريسوني، وبضرورة أن يتناول التمر، وقد وافقت إدارة السجن على شرط الطاقم الطبي، لكن سليمان رفض أن يتناول أي شيء.

وأضافت زوجة الريسوني في تدوينة لها على إثر اتصالها بزوجها “إن خطورة اختلال البوتاسيوم بالإضافة إلى مرض ضغط الدم المرتفع، سيودي بحياة سليمان بلا شك…”.

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