الريسوني: يعاني اختلالات صحية
سليمان الريسوني

المختاري : الريسونـي يعاني اختلالات صحية وحياته في خطر

2021-04-21 / 5:13 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

قالت خلود المختاري زوجة الصحافي سليمان الريسوني، اليوم الأربعاء، إن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الأخير تسبب له في اختلالات صحية، بعد حوالي أسبوعين من دخوله في معركة الأمعاء الفارغة.

وكشفت الأخيرة أن الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية عكاشة، أبلغ سليمان بنتائج التحاليل الأخيرة التي أجريت له، والتي تشير إلى أنه يعاني اختلالا في البوتاسيوم نتيجة إضرابه عن الطعام.

واوضحت أن هذا الوضع جعل المشرفيين الطبيين يتدخلون لدى مدير المؤسسة السجنية لإبلاغه، بالوضع الصحي للريسوني، وبضرورة أن يتناول التمر، وقد وافقت إدارة السجن على شرط الطاقم الطبي، لكن سليمان رفض أن يتناول أي شيء.

وأضافت زوجة الريسوني في تدوينة لها على إثر اتصالها بزوجها “إن خطورة اختلال البوتاسيوم بالإضافة إلى مرض ضغط الدم المرتفع، سيودي بحياة سليمان بلا شك…”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نقابة تطالب ايت الطالب بعدم تلقيح المغاربة خلال نهاية الاسبوع

نقابة تطالب ايت الطالب بعدم تلقيح المغاربة خلال نهاية…

2021-04-21 / 6:41 مساءً
Photo of مؤسسة جود : جھات سیاسیة تضرب في العمق العمل الاجتماعي

مؤسسة جود : جھات سیاسیة تضرب في العمق العمل…

2021-04-21 / 5:43 مساءً
Photo of تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-04-21 / 4:43 مساءً
Photo of تسجيل 628 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 628 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال 24…

2021-04-21 / 4:40 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-04-21 / 4:36 مساءً
Photo of الCNSS يطلق بوابة الكترونية لفائدة التجار والمهنيين والحرفيين

الCNSS يطلق بوابة الكترونية لفائدة التجار والمهنيين والحرفيين

2021-04-21 / 4:18 مساءً
Photo of معلومة(8).. لماذا سميت مدينة “تطوان” بهذا الإسم أول مرة؟

معلومة(8).. لماذا سميت مدينة “تطوان” بهذا الإسم أول مرة؟

2021-04-21 / 3:07 مساءً
Photo of إحصائية: العنف النفسي يشكل 94٪ من مجموع أشكال العنف الزوجي

إحصائية: العنف النفسي يشكل 94٪ من مجموع أشكال العنف…

2021-04-21 / 3:01 مساءً
Photo of أزيد من 11 ألف مترشحا اجتازوا مباريات التوظيف بوزارة الشغل

أزيد من 11 ألف مترشحا اجتازوا مباريات التوظيف بوزارة…

2021-04-21 / 2:32 مساءً
Photo of خطير.. طبيب بسطات يرفض اجراء العمليات لمرضاه

خطير.. طبيب بسطات يرفض اجراء العمليات لمرضاه

2021-04-21 / 1:52 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق