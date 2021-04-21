نادي مانشستر سيتي يعلن انسحابه من مخططات دوري السوبر الاوربي
نادي مانشستر سيتي

نادي مانشستر سيتي يعلن انسحابه من مخططات دوري السوبر الاوربي

2021-04-21 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس ـ رياضة

اضحى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أول المنسحبين بين الأندية الـ12 من مخططات الدوري السوبر ، بعد ردود الفعل الغاضبة على المشروع المثير للجدل.

وقال متصدر الدوري الإنكليزي في بيان أنه “يمكن لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم أن يؤكد أنه اتخذ رسمياً إجراءات الانسحاب من المجموعة التي تطور خطط الدوري السوبر الأوروبي”.

وكانت تقارير أفادت في وقت سابق بأن تشلسي وسيتي سينسحبان من مشروع الدوري السوبر الأوروبي.

ويعد ناديا تشلسي وسيتي من بين 12 فريقا عملقا مؤسساً لهذا الدوري الانفصالي الذي أعلن عنه ليل الأحد الإثنين لمنافسة دوري الأبطال.

لكن رد الفعل على المخطط كان غاضبا حيث هدد السياسيون وسلطات كرة القدم باتخاذ إجراءات قانونية ضد ما يسمى بـ “الدزينة القذرة”، وصولاً الى التهديد بحرمان الأندية الـ12 من المشاركة في دوريات بلادها.

وأعرب رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين عن “سروره” لقرار سيتي.

وقال في تصريحات صحفية “يسعدني أن أرحب بعودة سيتي إلى أسرة كرة القدم الأوروبية”، مشيدا بـ”الذكاء الكبير” و”الشجاعة” لهذا الانسحاب.

وكانت أندية تشلسي ومانشستر سيتي مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتوتنهام الإنكليزية ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان الإيطالية وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانية أعلنت ليل الأحد الإثنين على إطلاق مخطط الدوري السوبر الذي سيتكون من 20 فريقاً، على أن تضاف ثلاثة أندية مؤسسة أخرى وخمسة تتأهل سنوياً الى البطولة دون تحديد كيفية التأهل.

ووسط الاعتراضات الرسمية والجماهيرية، ظهرت تقارير تفيد بأن أتلتيكو وبرشلونة يفكران أيضاً في الانسحاب.

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