خلال اسبوع .. 29 قتيلا و 2128 جريحا حصيلة حوادث السير

هبة بريس ـ الرباط

لقي 29 شخصا مصرعهم، وأصيب 2128 آخرون بجروح، إصابات 93 منهم بليغة، في 1603 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 أبريل 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 32 ألفا و468 مخالفة، وإنجاز 5 ألاف و757 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 26 ألفا و711 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين و476 ألفا و175 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3516 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5757 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 87 مركبة.

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