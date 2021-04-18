الصورة تعبيرية

مقتل3 أشخاص في إطلاق نار بالولايات المتحدة الأمريكية

2021-04-18 / 5:43 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

أفادت الأجهزة الأمنية الأمريكية، اليوم الأحد، بمقتل 3 أشخاص جراء حادث إطلاق نار في مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن.

وذكر شريف كينوشا، ديفيد بيث، أن الحادث وقع في حوالي الساعة 12:45 في بار “Somers House”، حيث تم إطلاق نار أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين برصاص نقلا إلى مستشفى محلي وهما في حالة حرجة.

واعتبر بيث أن “الحادث يبدو منفردا واستهدف مجموعة معينة” ومن غير المرجح أن يكون هناك خطر للمجتمع المحلي.

وتمكن المهاجم من الفرار من موقع الحادث ويشارك في عملية القبض عليه حوالي 100 عنصر في الأجهزة الأمنية، بينما نقلت وسائل إعلان عن محققين قولهم إنه من المحتمل أن يكون الهجوم منفذا على يد أكثر من شخص واحد.

وأصبح إطلاق النار في كينوشا حلقة جديدة من سلسلة واسعة للهجمات بأسلحة نارية تشهدها الولايات المتحدة بوتيرة متسارعة خاصة منذ 6 أسابيع ماضية ما أودى بحياة عشرات الأشخاص في البلاد.

والجمعة الماضي قتل 8 أشخاص وأصيب 60 آخرون جراء إطلاق نار عشوائي داخل منشأة تابعة لشركة البريد “FedEx” بالقرب من مطار إنديانابوليس في ولاية إنديانا الأمريكية.

ودعت التطورات الأخيرة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى دراسة إجراءات محتملة يمكن اتخاذها للحد من حقوق حمل السلاح في البلاد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محكمة جزر الكناري تسمح “للحراكة” المغاربة السفر الى اسبانيا بالجواز المغربي

محكمة جزر الكناري تسمح “للحراكة” المغاربة السفر الى اسبانيا…

2021-04-18 / 5:19 مساءً
Photo of 3 قتلى جراء إطلاق نار داخل حانة في ويسوكنسن الأمريكية

3 قتلى جراء إطلاق نار داخل حانة في ويسوكنسن…

2021-04-18 / 2:40 مساءً
Photo of اخر مستجدات كورونا عبر العالم

اخر مستجدات كورونا عبر العالم

2021-04-18 / 12:30 مساءً
Photo of وفاة شاب ساجدا أثناء تأدية صلاة التراويح بمصر

وفاة شاب ساجدا أثناء تأدية صلاة التراويح بمصر

2021-04-18 / 12:20 مساءً
Photo of منظمة الصحة العالمية تصف الوضع الوبائي العالمي بالمقلق

منظمة الصحة العالمية تصف الوضع الوبائي العالمي بالمقلق

2021-04-18 / 11:11 صباحًا
Photo of رئيس الوزراء الأسترالي : بلادنا شبه خالية من فيروس كورونا

رئيس الوزراء الأسترالي : بلادنا شبه خالية من فيروس…

2021-04-18 / 10:30 صباحًا
Photo of واشنطن تدعو دبلوماسييها الى بمغادرة تشاد

واشنطن تدعو دبلوماسييها الى بمغادرة تشاد

2021-04-18 / 8:30 صباحًا
Photo of مقتل شخص في إطلاق نار بولاية نبراسكا الأمريكية

مقتل شخص في إطلاق نار بولاية نبراسكا الأمريكية

2021-04-17 / 11:47 مساءً
Photo of تونس تعلّق الدراسة حتى نهاية إبريل لكبح كورونا

تونس تعلّق الدراسة حتى نهاية إبريل لكبح كورونا

2021-04-17 / 11:00 مساءً
Photo of التشيك تطرد 18 دبلوماسيا روسيا

التشيك تطرد 18 دبلوماسيا روسيا

2021-04-17 / 10:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق