مقتل3 أشخاص في إطلاق نار بالولايات المتحدة الأمريكية

هبة بريس- وكالات

أفادت الأجهزة الأمنية الأمريكية، اليوم الأحد، بمقتل 3 أشخاص جراء حادث إطلاق نار في مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن.

وذكر شريف كينوشا، ديفيد بيث، أن الحادث وقع في حوالي الساعة 12:45 في بار “Somers House”، حيث تم إطلاق نار أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين برصاص نقلا إلى مستشفى محلي وهما في حالة حرجة.

واعتبر بيث أن “الحادث يبدو منفردا واستهدف مجموعة معينة” ومن غير المرجح أن يكون هناك خطر للمجتمع المحلي.

وتمكن المهاجم من الفرار من موقع الحادث ويشارك في عملية القبض عليه حوالي 100 عنصر في الأجهزة الأمنية، بينما نقلت وسائل إعلان عن محققين قولهم إنه من المحتمل أن يكون الهجوم منفذا على يد أكثر من شخص واحد.

وأصبح إطلاق النار في كينوشا حلقة جديدة من سلسلة واسعة للهجمات بأسلحة نارية تشهدها الولايات المتحدة بوتيرة متسارعة خاصة منذ 6 أسابيع ماضية ما أودى بحياة عشرات الأشخاص في البلاد.

والجمعة الماضي قتل 8 أشخاص وأصيب 60 آخرون جراء إطلاق نار عشوائي داخل منشأة تابعة لشركة البريد “FedEx” بالقرب من مطار إنديانابوليس في ولاية إنديانا الأمريكية.

ودعت التطورات الأخيرة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى دراسة إجراءات محتملة يمكن اتخاذها للحد من حقوق حمل السلاح في البلاد.

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