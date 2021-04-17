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سطات: وفاة تلميذة متأثرة بسم قرص مبيد الفئران

2021-04-17 / 2:33 مساءً
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محمد منفلوطي - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن تلميذة في ربيعها الرابع عشر لفظت أنفاسها الأخيرة داخل قسم العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني بسطات، متأثرة بمفعول سم قرص مبيد الفئران لأسباب لازالت غامضة تتطلب فتح تحقيق من قبل المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضافت مصادرنا، أن الضحية وهي تلميذة تتابع دراستها بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة برشيد، كانت قد نقلت في حالة حرجة صوب قسم المستعجلات بمستشفى سطات، تلقت هناك الإسعافات الأولية من لدن الطاقم الطبي المداوم، الذي قرر إحالتها على قسم العناية المركزة لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك، ليتم إيداع جثتها مستودع الأموات بالمستشفى ذاته.

ويشار هنا أن ظاهرة بيع الأقراص المختصة في إبادة الفئران أضحت السمة البارزة بمختلف الأسواق والدكاكين بكل من اقليمي سطات وبرشيد، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عن الكيفية التي تتم بها عملية ترويج هاته الأخيرة، التي من المفروض استعمالها في محاربة الفئران بدل إبادة الإنسان، وهي رسالة للجهات المختصة للعمل على تقنين طريقة بيعها.

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