بقمصانه .. ميسي ينجح في الحصول على 50 ألف لقاح لكورونا

هبة بريس - وكالات

ساعد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي في الحصول على 50 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد من الصين، من أجل خطة طموحة لكنها مثيرة للجدل لتطعيم جميع لاعبي كرة القدم في أميركا الجنوبية قبل بطولة “كوبا أميركا”.

وتم تأمين الصفقة مع شركة الأدوية الصينية “سينوفاك”، بعد أن تبرع ميسي بثلاث قمصان له موقعة بخط يده.

ومن المقرر أن تستخدم اللقاحات الصينية في تطعيم لاعبي كرة القدم في أميركا الجنوبية، قبل انطلاق بطولة “كوبا أميركا” التي ستقام بين 13 يونيو و10 يوليو المقبلين، في الأرجنتين وكولومبيا.

وكتب غونزالو بيلوسو المسؤول في اتحاد كرة القدم بأميركا الجنوبية، على حسابه في “تويتر”: “أعرب مديرو سينوفاك عن إعجابهم باللاعب ليونيل ميسي، الذي أرسل 3 قمصان من أجلهم”.

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