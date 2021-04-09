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زبناء “أرونج”متذمرين.. “الانترنت واقفة والشركة خارج التغطية”

منذ يوم واحد
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هبة بريس - الرباط

حالة من السخط والاستياء تلك التي تعم عددا من زبناء شركة “أورانج” للاتصالات بالمغرب، بسبب انقطاع الانترنت من صباح يومه الجمعة.

وحسب شكايات عدد من زبناء الشركة، فقد تفاجأوا منذ صباح اليوم بانقطاع شبكة “الويفي و4g” من حواسيبهم وهواتفهم المحمولة، ما تسبب في تعطيل مصالحهم وعملهم.

وأكد المشتكون، أن عددا منهم يعملون عن بعد وفي حاجة ل”الانترنت” لقضاء عدد من الخدمات والأغراض قبل نهاية الاسبوع، معبرين عن تذمرهم من لامبالاة الشركة والوكالات التابعة لها باتصالات وشكايات الزبناء.

وتوعد عدد من المشتكون الشركة، بقطع اشتراكاتهم معها، والهجرة الى شركات أخرى تحترم زبائنها وتوفر لهم الخدمات الذين يؤدون مقابلها فواتير كل شهر .

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‫61 تعليقات

  1. بالفعل اورانج لا تعطي أهمية لزبنائها حتى هدية عيد الميلاد سخيفة خمسةرجيغا من الانترنيت و حين تطلب هديتك لا تتوصل باي رد. إن من الذين سينتقلون الي إنوي

  3. ندمت ملي درت ويفي اورانج المرض

  5. كلامكم صحيح ومشكل آخر لم يعالج إلى يومنا ضعف الشبكة في البوادي والقرى

  6. السلام عليكم. ان الشركة تتجه نحوا ازمة حقيقية لم تعد تستطيع مجارات متيلاتها خدماتها متدنية كل اشتراكتي قمت بتحويلها. اني لا اوصي بها حالي اي زبون كتقني عندها مشاكل كتيرة من ابرزها انها لا تواكب زيادة الضغط على شبكتها لا تقوم استتمارات جديدة في تحديث عتدها الالكتروني…

  7. حسبي الله ونعم الوكيل لو كانت الدولة حاضرة ونهتم برعاياها لما تدخلت في اللحظة المناسبة لكن لا دولة ولا مسؤولين يعتبرون المواطن إنسانا دو قيمة ، بل يعرفونه وقت أداء الواجبات فقط …

  8. أنا من الدين يعانون من ضعف الإنترنيت رغم أني أؤدي فاتورتي كل شهر أرجو من المسؤولين إصلاح هذا المشكل أو دعونا نغير بطاقتنا

  9. Orange traite ses clients comme des aliénés sans aucune écoute. Essayez d’avoir un responsable. Il y en a pas à Orange.

  10. أنا أيضا من زبناء شركة أورانج و مستاء من طريقة تعامل الشركة مع زبنائها و اللامبالات التي تتصف بها و سأقطع إشتراكي هناك شركات أفظل مثل إنوي و إتصالات المغرب وخدماتهم أفظل بكثير

  12. أن أيضاً لدي أربعة إشتراكات مع هذاه الشركة و أتوعد بقطع الإشتراك معهم وما أثار غضبي هو الإقفال في وجهي الخط

  13. أخر شهر معا أورونج هو أبریل سأعود إلی الإتصلات

  16. نعم اصلا هي خدمتهم وشبكات
    هم جد ضعيفة جهة تطوان ” وادلو” خدمة اورنج تحت المستوى وحاولت اتصال بالمصلحة وجوابها انتظر وابقا على الخط مفتوح حتى ليجيبك احد المستخدمين وانتظر تقريبا ساعة ولم بجيباحد اناشركة عندي عدة لخطوط يوم الاثنين سالغي كل الخطوط وادهب لانوي

  17. فعلا يجب على الشركة تعويض كل زبنائها على هذا العطب الذي سبب في تعطيل مصالحهم ،ومن حقنا متابعتها قضائيا

  18. شهر كامل بدون انترنت ادفع الفاتورة 49 درهم كل شهر ولم استفد

  19. منذ حوالي سنة في الأشهر الأولى لبداية جائحة كورونا. توجهت نحو وكالة أخرى و قمت بتغيير اشتراكي مع أورونج نحو شركة أخرى مع الاحتفاظ برقمي.
    تمت العملية بنجاح خلال يومين فقط. و أنا الآن مرتاح و تخلصت من مشاكل الاتصال مع أورونج.

  20. اكتر من عشر دقائق وانا انتظر عبر الهاتف من يجيب عن تساؤلاتي حول الموضوع السمع الجواب”ان مهندسونا يقومون بالازم

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