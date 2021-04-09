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زبناء “أرونج”متذمرين.. “الانترنت واقفة والشركة خارج التغطية”

منذ ساعتين
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هبة بريس - الرباط

حالة من السخط والاستياء تلك التي تعم عددا من زبناء شركة “أورانج” للاتصالات بالمغرب، بسبب انقطاع الانترنت من صباح يومه الجمعة.

وحسب شكايات عدد من زبناء الشركة، فقد تفاجأوا منذ صباح اليوم بانقطاع شبكة “الويفي و4g” من حواسيبهم وهواتفهم المحمولة، ما تسبب في تعطيل مصالحهم وعملهم.

وأكد المشتكون، أن عددا منهم يعملون عن بعد وفي حاجة ل”الانترنت” لقضاء عدد من الخدمات والأغراض قبل نهاية الاسبوع، معبرين عن تذمرهم من لامبالاة الشركة والوكالات التابعة لها باتصالات وشكايات الزبناء.

وتوعد عدد من المشتكون الشركة، بقطع اشتراكاتهم معها، والهجرة الى شركات أخرى تحترم زبائنها وتوفر لهم الخدمات الذين يؤدون مقابلها فواتير كل شهر .

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